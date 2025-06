Uomo e donna morti a Castelvetrano,forse omicidio-suicidio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'abitazione a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Le vittime sarebbero marito e moglie. L'ipotesi è che l’uomo si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la donna che è stata trovata morta sulle scale dell'abitazione, nella palazzina di due piani dove vivevano. Sul posto in via Quattro Aprile nel centro del paese si sono recati i carabinieri, che hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati dopo aver ricevuto l'allarme forse da alcuni parenti della coppia. .