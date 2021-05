Omicidio-suicidio nel messinese, morte mamma e figlia

I corpi senza vita di mamma e figlia erano in questo casolare immerso nel verde del parco dei Nebrodi a strapiombo sul mare, con le isole Eolie che si intravedono all'orizzonte, su un tavolino una lettera con poche parole scritte da Mariolina per il marito Maurizio, porto con me Alessandra la figlia di appena 13 anni. Le ha trovate l'uomo che ha dato l'allarme e ha raccontato ai Carabinieri di essere andato a cercare la moglie e la figlia, perché preoccupato non vedendole tornare nella serata di sabato a casa nell'appartamento in cui la famiglia viveva nel centro del paese. Tra le ipotesi seguite dalla Procura di Patti che indaga sulla tragedia c'è anche ma non soltanto l'omicidio suicidio. A Santo Stefano di Camastra il paese delle ceramiche la tragedia ha sconvolto tutti. "Era una ragazzina un amore graziosissima, con la mamma li vedevo spesso fuori, una bella famiglia, un grande dolore per noi. Cosa sconvolgente ha sconvolto il paese non immaginavamo una cosa di questo." Al vaglio degli inquirenti anche i post scritti sulla pagina Facebook dalla mamma della ragazza che sembra soffrisse di disturbi di adattamento e dicono le coetanee era anche stata vittima di bullismo. "Ogni tanto la vedevo in giro, era una ragazza diciamo solare, veniva anche presa un po' in giro dai ragazzi perché usciva sempre con la mamma, capito era una bambina, però non penso sia stata una cosa di bullismo." "Non immaginavate niente del genere?" "No, no, non non ce lo saremmo mai aspettati perché erano una famiglia molto unita, però in paese dicono che ultimamente si litigavano la mamma col marito.".