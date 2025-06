Omicidio Tramontano, confermato ergastolo a Impagnatiello

Ergastolo confermato ma senza premeditazione, anche la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha inflitto la pena dell'ergastolo ad Alessandro Impagnatiello, il trentaduenne che nel maggio del 2023 uccise a Senago nel milanese, la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. "In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Milano conferma l'impugnata sentenza nel trattamento sanzionatorio della pena principale dell'ergastolo". Dunque, secondo la Corte d'Appello Impagnatiello non ha ucciso con premeditazione Giulia Tramontano e il bambino che portava in grembo, ma lo ha fatto con crudeltà. L'ha colpita con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023 nel loro appartamento dopo che la ventinovenne aveva scoperto la relazione parallela con un'altra donna. L'unica modifica della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado è il venir meno dell'aggravante della premeditazione mentre vengono riconosciute le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza. "Quella Corte mi ha dato ragione per quanto riguarda la premeditazione. Adesso sono diciamo, attendo le motivazioni, cerco di capire meglio che ragionamento è stato fatto. Io ho sostenuto assolutamente anche l'assenza della crudeltà, quindi voglio leggere, sono soddisfatta per quanto riguarda la premeditazione. Mi spiace che non sono state concesse le attenuanti generiche, anche su quello attendo la motivazione per capire quale ragionamento è stato fatto e i motivi". Tiene dunque la tesi della difesa dell'imputato che nel suo atto d'appello in aula, sottolinea come il tappeto spostato e il divano coperto per non manchiarli di sangue, non siano stati in alcun modo dimostrati, mentre la ricerca in internet alla voce ceramica bruciata vasca da bagno è troppo prossima all'omicidio. "Nulla sposta. Non so se mi sono espresso in maniera felice è confermata la pena dell'ergastolo". Per quanto riguarda la giustizia riparativa ci sarà un provvedimento a parte i cui tempi non sono prevedibili e che non incide sull'ergastolo che Impagnatiello sta scontando nel carcere di Pavia. .