Omicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anni

00:01:51 min
|
58 minuti fa

Dopo 15 anni si arriva all'udienza preliminare per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso con nove colpi di pistola la sera del 5/9/2010. E tra le 23 richieste di costituzione di parte civile ci sono la presidenza del Consiglio, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno. "Penso che sia un giorno fondamentale, una pietra miliare per questo Paese, soprattutto per il nostro sud dove quando si uccide un sindaco non si arriva mai alla vera verità." Avrebbero pianificato il suo omicidio Fabio Cagnazzo, colonnello dei Carabinieri, Lazzaro Cioffi, ex Carabiniere già condannato per reati di Camorra, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Romolo Ridosso, ex pentito di Camorra. Giovanni Cafiero, genero del boss di Camorra, Gaetano Cesarano, è accusato insieme ad altri tre di traffico di droga, ma non di omicidio. "Alla fine ci siamo arrivati, quindi questa è la cosa più importante per noi, per la nostra famiglia, per tutti quelli che ci sono a fianco, per la fondazione e per le nostre mogli che in questi anni ci hanno visto poco a casa." Vassallo sarebbe stato ucciso perché doveva tacere, aveva scoperto un traffico di droga al porto di Acciaroli, la frazione costiera del comune di Pollica e voleva dire quello che aveva scoperto. Ha chiesto di costituirsi parte civile anche Bruno Umberto Damiani, detto il brasiliano, ingiustamente accusato per ben due volte dell'omicidio Vassallo. "Per anni da tutti nella più perfetta buona fede anche da voi giornalisti, era individuato anche nelle fiction per essere l'omicida." Suo principale accusatore era stato Fabio Cagnazzo, che oggi si trova al banco degli imputati e per l'accusa avrebbe depistato le indagini. .

