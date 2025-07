Omicidio villa Pamphili, genitori Anastasia a Fiumicino

Un viaggio lunghissimo che dalla Siberia li ha portati a Fiumicino. Eccoli i genitori di Anastasia Trofimova, la donna trovata cadavere a Villa Pamphili insieme con la figlia Andromeda il 7/6 scorso, appena sbarcati nello scalo romano della capitale. Sono accompagnati dagli agenti dello SCO, non mostrano mai il volto alle telecamere. Sono qui in Italia perché vogliono conoscere la verità sulla morte della loro figlia e della nipote, e ricostruire così gli ultimi mesi di vita della ragazza. Siamo sconvolti, non avremmo mai immaginato che quell'uomo potesse fare una cosa del genere, sono state le prime parole dette agli inquirenti durante una prima audizione a Fiumicino. Nei prossimi giorni verranno sentiti dai magistrati di Piazzale Clodio a Roma, per ricostruire quanto accaduto e chiarire il ruolo avuto da Francis Kauffmann, l'americano fermato a Skiathos con l'accusa di duplice omicidio della compagna e della figlia. Secondo quanto riferito dai genitori della ragazza, l'uomo che millantava un'attività da regista e produttore cinematografico che utilizzava varie identità, avrebbe tenuto segregate la moglie e la bambina. Chi indaga ora vuole cercare di definire ulteriormente la personalità dell'indagato, che quando viveva negli Stati Uniti, è stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni, scontando 120 giorni di detenzione. Nei prossimi giorni a Roma è detenuto a Larissa in Grecia, e dovrebbe essere estradato in Italia il 10/7. Intanto una nuova inchiesta potrebbe aprirsi in relazione ad un film mai distribuito dal regista Rexal Ford, falso nome di Francis Kaufmann. Sono ancora in corso gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Roma, che ruotano attorno ad una possibile truffa ai danni dello Stato, per un finanziamento di oltre 830000 €. una possibile truffa ai danni dello Stato per un finanziamento di oltre 830.000 €. .