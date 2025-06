Omicidio Villa Pamphilij, si cerca un trolley nel Tevere

Si cerca, nel Tevere, un trolley con i vestitini di Andromeda e gli abiti di Anastasia, la mamma e la figlioletta di 1 anno trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso, per cui la Procura indaga per duplice omicidio. Il compagno di Anastasia Trofimova e papà della piccola Andromeda, il californiano dalle varie identità Francis Kaufman, alias Rexal Ford, sarebbe stato visto prima con e poi senza la valigia contenente gli abiti della 28enne siberiana di Omsk, intorno a Ponte Garibaldi e l'Isola Tiberina. È lì che si concentrano le indagini, anche dei sommozzatori. Con il progredire delle indagini si aggiungono tasselli al giallo di Villa Pamphili, ricostruiscono la vita di Francis, Anastasia e Andromeda prima del 7 giugno. Un altro di questi tasselli vede la coppia con la piccola alloggiare in una casa vacanza a Campo de' Fiori, affittata anche questa volta in contanti. Casa che, stando al proprietario, i 3 hanno lasciato senza saldare l'intero ammontare del conto. In attesa dei risultati completi dell'autopsia, tra questi anche un tossicologico che dovrebbe chiarire le cause della morte di Anastasia. Dalla Grecia Kaufman, in stato di fermo con l'accusa di duplice omicidio, si dichiara innocente, si avvale della facoltà di non rispondere agli inquirenti romani che hanno organizzato un video interrogatorio e si oppone fermamente alla richiesta della Procura di Roma di estradizione. Su questo la Corte d'Appello in Grecia si dovrà pronunciare a breve. .