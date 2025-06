Omicidio Villa Pamphilj, Kaufmann chiede di tornare in Usa

I giudici greci della Corte d'appello di Larissa entro 60 giorni dovranno decidere sulla richiesta di estradizione in Italia di Francis Kauffman, alias Rexal Ford, il quarantaseienne americano accusato del duplice omicidio, della trentenne russa Anastasia Trofimova e della figlioletta Andromeda, trovate senza vita a Villa Pamphili a Roma. I tempi rischiano di essere più lunghi del previsto e di innescare un cortocircuito diplomatico tra Italia, Stati Uniti e Russia. L'indagato, che si è già opposto alla richiesta delle autorità italiane, ha chiesto di essere estradato nel suo paese, gli Stati Uniti. Anche Mosca è scesa in campo, chiedendo alla Procura di Roma notizie sulle indagini. Le vittime erano cittadine russe. Kauffmann in collegamento con i magistrati romani da Larissa, dove è detenuto dopo l'arresto sull'isola greca di Skiathos, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha respinto le accuse. Non le ho uccise io, ha detto il quarantaseienne, chiedendo di parlare con il consolato americano. Nel frattempo proseguono le indagini della squadra mobile per ricostruire, gli ultimi giorni prima dell'omicidio di Anastasia e di sua figlia, costretti a vivere come fantasmi. Continuano anche gli accertamenti sui vari controlli di polizia a cui Kauffman è stato sottoposto. Con lui c'erano sempre anche le due vittime. .