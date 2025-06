Omicidio Villafranca Padovana, padre sblocca iphone del figlio ucciso nel 2024 e trova video del presunto assassino

È la notte del 27/04/2024, Giacomo Friso rientra nella sua abitazione a Villafranca Padovana. In evidente stato confusionale, ascolta musica ad alto volume e si riprende quasi compiaciuto, dopo aver ucciso un vicino di casa, Michael Boschetto colpito con quattro fendenti mortali. Un video trovato dal padre della vittima nello smartphone del figlio, restituito alla famiglia a fine indagini, oltre un anno dopo l'omicidio. Il presunto assassino, il trentaquattrenne Giacomo Friso, unico indagato nell'ambito del delitto, dunque, si sarebbe ripreso utilizzando il cellulare sottratto alla vittima nei minuti immediatamente successivi all'aggressione. La sera del 27/04/2024, tutto avvenne in una manciata di minuti. Prima la lite tra i due vicini di casa, poi l'aggressione e l'accoltellamento da parte di Giacomo Friso, noto in paese, per il suo carattere difficile e per la sua instabilità e attualmente a processo per omicidio volontario. Il video, che potrebbe diventare un elemento decisivo, Padova. .