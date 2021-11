Omicron, De Luca: "Rivivo film di 2 anni fa: ora, prudenza

Sono già cinque i contagi perché dal tracciamento che abbiamo fatto del paziente zero abbiamo trovato altri tre alunni nelle scuole frequentate dai due bambini, la badante e uno del personale scolastico. Come dire che ormai ci siamo. Io sto rivedendo il film di due anni fa quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento. Ricordate? Sembrava fosse un caso isolato. Ormai la variante è pienamente diffusa. Nessuna angoscia ma grandissima prudenza altrimenti si chiude tutto. Voglio ricordare qualcosa. Noi in Campania l'obbligo della mascherina ce lo abbiamo da sempre, non aspettavamo il Governo.