Omicron, Moderna: a gennaio primi test nuovo vaccino

Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del vaccino, proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove varianti. Poi, allo stesso tempo, ci siamo messi in moto per generare un vaccino che, appunto, è disegnato proprio per questa nuova variante e dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a gennaio. Quindi, Moderna ha dimostrato nei mesi precedenti di essere in grado di partire dalla sequenza ed arrivare a studi clinici entro 40-60 giorni. Quindi speriamo entro gennaio di poter anche fare questi test.