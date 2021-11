Omicron, presidente Zebre: siamo tranquilli

Noi, lo diciamo molto tranquillamente, siamo in senso assoluto, anche per questo posto dei privilegiati perché siamo in questo albergo è un bellissimo albergo in centro città. Quello che sappiamo è che per quanto a noi risulta la vita qua fuori la vediamo dalle finestre tipo pesci in acquario; ma continua abbastanza normalmente. Non abbiamo avuto contatti con persone che sono fuori dalla nostra bolla e contiamo di poter tornare domani, e se non fosse aspetteremo, continuando a rispettare tutte le regole che ci siamo imposti noi e che i ragazzi sono stati molto bravi a seguire.