Omicron, Sannino: spostare attenzione sulle persone

E' una misura che è stata come giustamente detto è stata presa anche da altri paesi. Sono delle misure precauzionali in una situazione complessa in cui ancora non abbiamo tutti gli elementi per capire qual è l'impatto di questa nuova variante del Covid-19 sulle nostre società e quindi è uno sforzo per meglio tutelare le nostre società ma nello stesso tempo senza limitare la libertà di circolazione. Ripeto l'hanno già fatto altri paesi europei e molti paesi extraeuropei. Sta diventando in qualche modo una regola che stanno seguendo in molti. L'importante è spostare l'attenzione sulle diciamo sui casi sulle persone, per questo quindi anche questi test sono importanti per sapere chi è potenzialmente il rischio e chi è no. Anzi è una misura che facilita la libera circolazione piuttosto che limitarla.