Omicron viaggia, migliaia di voli cancellati

La folla del Natale ha portato con sé Omicron in viaggio nei cieli del mondo e così sono arrivate le cancellazioni. Migliaia di voli sono stati annullati negli Stati Uniti, anzitutto, dove l'aereo è utilizzato quasi quanto l'autobus. Il problema sorge nelle tratte interne ma anche in quelle internazionali gettonate dal turismo. La rinuncia alle vacanze, ai viaggi per ritrovare i parenti lontani è arrivata all'ultimo momento, causa repentina impennata dei contagi. La conferma arriva dalle compagnie aeree e dalle loro comunicazioni ufficiali. L'incremento dei casi dovuti ad Omicron ha creato un impatto diretto negli equipaggi, scrive la United, quindi quarantena per interi gruppi di lavoratori. Nell'ultima settimana le infezioni sono cresciute del 37% negli Stati Uniti. La TSA, l'Agenzia Federale responsabile della protezione dei sistemi di trasporto americani, ha segnalato la presenza di oltre 2 milioni di persone negli aeroporti giovedì, 364.000 in meno rispetto alla stessa data nel 2019, ma la forbice si allargherà inevitabilmente nei prossimi giorni. L'amministrazione Biden ha annunciato l'intenzione di inasprire le restrizioni per i viaggiatori provenienti dal Sudafrica. Diversi voli diretti nel Nord America sono stati cancellati dalla Lufthansa, causa malattia tra i piloti, tanto che neppure le riserve di personale sono più sufficienti. Il Regno Unito è in difficoltà, i passeggeri hanno preso d'assalto i siti delle compagnie, parte del personale è in isolamento. Verso est il problema coinvolge anche l'Australia con tratte saltate. Ma le cancellazioni più massicce arrivano dalla Cina. Gli stop raggiungono il 20% nonostante il numero dei contagi comunicati, 140, il più alto negli ultimi quattro mesi, può essere paragonato a quello di una piccola provincia italiana.