Ondate di calore, in Puglia la Regione ferma i riders

In Puglia, nelle giornate di caldo intenso, sarà difficile se non impossibile prenotare cibo a domicilio. La Regione infatti ha deciso di proteggere anche i riders dalle ondate di calore sempre più frequenti, purtroppo nelle nostre estati, ritenendo questi lavoratori particolarmente vulnerabili alle condizioni climatiche estreme, al pari di quelli impiegati nei settori agricolo, forestale, edile e florovivaistico. A loro è dedicata l'ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano che fino al prossimo 15 di settembre nelle giornate in cui il sistema di monitoraggio work climate dovesse segnalare un livello di rischio alto, vieterà lo svolgimento di attività lavorative all'aperto nelle ore comprese tra le 12.30 e le 16. La Puglia non è la prima Regione a muoversi in questa direzione. Ordinanze analoghe sono state di recente adottate anche da Lazio delivery, di trovare un accordo con le rappresentanze sindacali per prevenire i rischi, derivanti dall'esposizione al caldo. Un po' quello che, tornando alla Puglia, chiedono proprio gli stessi sindacati preoccupati per le possibili ricadute che queste legittime iniziative potrebbero avere sugli stessi lavoratori.