Open Arms, ricorso in cassazione contro assoluzione Salvini

I giudici che hanno assolto Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona nel processo Open Arms avrebbero violato, con quella sentenza, la legge. A sostenerlo è la Procura di Palermo che ha presentato ricorso direttamente in Cassazione, saltando dunque un eventuale processo d'Appello, scrivendo che il tribunale "pur avendo riconosciuto i fatti contestati al senatore, ha sbagliato l'interpretazione della legge delle convenzioni internazionali, arrivando all'erronea conclusione che non gravasse sull'Italia l'obbligo di concedere un porto sicuro per lo sbarco". I migranti, scrivono ancora i magistrati della Procura diretta da Maurizio De Lucia, subirono indebitamente la privazione della libertà. I fatti per cui Matteo Salvini era finito alla sbarra risalgono all'agosto del 2019. All'epoca il segretario della Lega era Ministro degli Interni. La nave dell'ONG spagnola Open Arms, all'inizio del mese di agosto, effettuò tre salvataggi in mare e fece rotta verso le coste italiane. Le autorità avevano negato un POS sostenendo che i migranti sarebbero dovuti essere portati in Spagna dal momento che la nave batteva bandiera spagnola. Iniziò un braccio di ferro che durò più di due settimane. Interminabili giorni in cui i migranti rimasero a bordo della nave che li soccorse, ferma davanti le coste di Lampedusa, senza poter sbarcare. Solo l'intervento del procuratore di Agrigento sbloccò l'impasse disponendo, dopo un'ispezione a bordo, l'immediato sbarco processo, durato tre anni, si è concluso il 20 dicembre scorso con l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Per Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato di Salvini, la sentenza di assoluzione è ineccepibile, mentre per il fondatore dell'ONG Oscar Camps, la ricostruzione della procura avrebbe fondatore dell'ONG Oscar Camps, la ricostruzione della procura avrebbe dimostrato la colpevolezza dell'imputato. Adesso però c'è il ricorso in Cassazione. .