Operai morti a Napoli, 4 indagati, solo uno era regolare

Sono quattro gli indagati per la terribile morte dei tre operai Ciro Piero, 62 anni, Vincenzo Del Grosso 53 anni e Luigi Romano 67, precipitati nel vuoto dal sesto piano di questo palazzo dove erano impegnati nei lavori di rifacimento del tetto, nel quartiere Arenella a Napoli. L'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Dei tre operai nessuno indossava protezioni, pur lavorando a 20 metri d'altezza e due su tre erano in nero. Gli indagati sono l'ingegnere Vincenzo Pietro Longo, titolare della ditta per cui lavoravano i tre operai, il coordinatore della sicurezza del cantiere, l'amministratore del condominio e la società che ha noleggiato il cestello. Sono due infatti le aziende coinvolte nella vicenda. La ditta che stava effettuando i lavori e il subappalto che ha noleggiato il macchinario. La posizione dell'azienda che ha dato in noleggio il montacarichi è di non aver partecipato in alcun modo al montaggio, come afferma il telefono il legale della ditta Giovanni Fusco. "Lui si è limitato a noleggiare quello che è il macchinario. in gergo, ma neanche insomma è proprio come dire, si dice proprio così, è un noleggio a freddo, nel senso che si è limitato, a noleggiare il macchinario e null'altro." Dall'altra parte si afferma che il montaggio sarebbe avvenuto insieme all'azienda. C'è stata negligenza o imperizia nel montaggio, qualche difetto nei materiali è uno dei punti dell'inchiesta aperta dalla Procura di Napoli, che dovrà fare luce anche sulla presenza o meno di controlli in uno dei tanti cantieri aperti in città, dove operai lavoravano senza protezioni sotto gli occhi di tutti. "Presenterò l'interrogazione anche con l'amaro in bocca, perché noi abbiamo fatto un referendum, abbiamo sostenuto un referendum, proprio il cui principale quesito era di mettere un freno ai subappalti e dare più responsabilità sulla sicurezza del lavoro. .