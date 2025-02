Operazione antimafia a Catania: 19 indagati

Ancora una volta l'intreccio tra mafia e politica emerge dall'inchiesta dei Magistrati della DDA di Catania che nella notte ha portato al fermo di 19 persone arrestate perché ritenute affiliata al clan mafioso dei Santa Paola Ercolano. Durante l'operazione portata a termine dai Carabinieri del Ros, è stato fermato anche un Deputato Regionale siciliano. Si tratta di Giuseppe Castiglione, eletto tra le fila del movimento Popolari e Autonomisti e tra le altre cose, componente della Commissione Regionale Antimafia all'ARS. Secondo gli inquirenti Castiglione, che deve rispondere del reato di voto di scambio, sarebbe stato a disposizione dei boss ai quali avrebbe elargito favori in cambio del loro appoggio elettorale per le elezioni del 2022. Castiglione venne eletto, ma le mani della mafia sarebbero state anche all'interno del Comune di Ramacca. Tra i fermati nell'operazione, infatti, figurano il primo cittadino del paesino etneo e due Consiglieri Comunali. Ai fermati vengono contestati i reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico e spaccio di droga. Durante l'operazione sono stati anche sequestrati beni per oltre 300 mila euro. .