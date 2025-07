Operazione antimafia a Catania, 38 arresti dei carabinieri

Associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga e detenzione illegale di armi da guerra. Sono questi i reati che i magistrati della DDA di Catania contestano alle 38 persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo, e affiliate al clan mafioso dei "Santapaola-Ercolano". Le indagini, iniziate due anni fa, hanno evidenziato come i componenti della cosca si occupassero di gestire il traffico e la vendita della droga in una delle piazze di spaccio più grandi di Catania. Fiumi di erba e di polvere bianca. I soldi riempivano le casse della famiglia mafiosa. Poi c'erano le estorsioni, con commercianti ed imprenditori che sotto minacce e danneggiamenti, pagavano senza trovare il coraggio di denunciare. La supremazia del clan, hanno sottolineato gli inquirenti, era dimostrata anche con la partecipazione plateale alle feste religiose e di Sant'Agata in particolare. Alle processioni, infatti, erano presenti i vessilli della famiglia ed in un'occasione un minore parente di uno degli arrestati, era stato messo sul trono del carro della processione religiosa. Durante le perquisizioni sono state ritrovate decine di pistole e armi da guerra, oltre ad un'enorme scorta di proiettili. .