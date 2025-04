Operazione contri i trafficanti di migranti, 15 arresti

Italia. E' questo uno dei particolari di un'operazione transnazionale del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato contro l'immigrazione clandestina che è stata portata a termine nella notte tra Catania, Cosenza, Siracusa, l'Albania, la Germania, l'Oman e la Turchia. Gli agenti in collaborazione con i colleghi di Europol e di Eurojust e coordinati dai magistrati della DDA del capoluogo etneo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, tutte di nazionalità egiziana, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e favoreggiamento di immigrazione clandestina. Durante le indagini è stato accertato che i componenti dell'organizzazione si occupavano di gestire i viaggi dei migranti, le partenze da tre porti della Turchia, quello di Izrim, quello di Bodrum e quello di Marmaris. Le rotte erano stabilite, le barche cariche di persone si dirigevano prevalentemente verso le coste della Calabria e in particolare a Roccella Ionica e Crotone. Altre rotte invece portavano i migranti in Sicilia, a Capo Passera, Augusta e Portopalo nel siracusano. Il costo dei viaggi variava di volta in volta a seconda delle disponibilità economiche dei migranti e del posto a bordo che veniva acquistato. L'organizzazione era ramificata in diversi paesi e il giro d'affari, hanno sottolineato gli inquirenti, era di diversi milioni di euro. I migranti passati attraverso la rotta gestita dagli egiziani negli anni sarebbero stati migliaia. Fulio Viviano, Sky TG 24, egiziani negli anni sarebbero stati migliaia. .