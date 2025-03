Operazione contro il clan Santapaola-Ercolano, 9 arresti nel catanese

Associazione mafiosa armata, estorsioni e traffico di droga: sono questi i reati che i magistrati della Dda di Catania contestano alle nove persone arrestate nella notte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale del capoluogo etneo e della Compagnia di Gravina di Catania. Le persone finite nel mirino degli inquirenti sarebbero legate al clan mafioso dei Santapaola-Ercolano che cerca di stabilire la propria egemonia nel territorio catanese. L'inchiesta della Dda è durata due anni, dal 2021 al 2023, ed è partita grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno ricostruito l'organigramma della cosca. Dall'inchiesta è emerso come gli arrestati avevano un controllo capillare dell'hinterland catanese e come imponevano a tappeto il pizzo a commercianti e soprattutto imprenditori che però purtroppo non denunciano. Nell'operazione sono stati impegnati oltre cento carabinieri, supportati da unità cinofile di pronto intervento. Fiorentissimo era anche il traffico e lo spaccio al dettaglio degli stupefacenti, che producevano introiti da centinaia di migliaia di euro al mese. Il clan aveva anche avviato una nuova attività: quella del recupero crediti, ovviamente con il metodo mafioso fatto di minacce, aggressioni e danneggiamenti. L'indagine della Dda non è ancora conclusa. Al vaglio degli inquirenti la posizione di altre persone che potrebbero essere legate ai Santapaola-Ercolano. .