Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri

Il padrone di Gioia Tauro, così si autodefiniva intercettato dai della 'ndrangheta calabrese, tornato a comandare la cosca, dopo aver scontato 22 anni di carcere al 41 bis. Tornato libero nel 2021, scrivono i magistrati della DDA di Reggio Calabria nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 26 persone, era tornato a comandare e a gestire tutti gli affari della famiglia. Gli indagati sono accusati di associazioni di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di beni aggravati dal metodo mafioso. Durante l'operazione sono stati sequestrati beni per diversi milioni di euro. "Contestualmente alla misura cautelare in carcere sono stati eseguiti un decreto di sequestro preventivo e una misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di elementi apicali della cosca Piromalli con il sequestro di beni immobili, imprese e conti bancari per complessivi 7 milioni di €." G. Piromalli hanno accertato gli inquirenti, aveva ripreso in mano tutti gli affari, il tempo trascorso in carcere, inquirenti, aveva ripreso in mano tutti gli affari, il tempo trascorso in carcere non avrebbe scalfito il suo potere e il suo ascendente sui suoi sodali. .