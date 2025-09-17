Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti

È partita dalla Sardegna, ma ha coinvolto anche altre regioni italiane un'operazione della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale di eventi sportivi, film e serie TV. I militari del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito sequestri e perquisizioni nei confronti di un'organizzazione criminale che, secondo gli inquirenti, opera su scala transnazionale. Tutto è partito da un controllo amministrativo operato in un esercizio pubblico dell'hinterland del capoluogo sardo. La Guardia di Finanza ha inizialmente scoperto la proiezione abusiva di contenuti coperti da diritto d'autore attraverso apparecchi illegali. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un sistema ramificato, identificando una serie di persone coinvolte lungo la filiera della pirateria. Un giro d'affari che, ricordano gli investigatori, alimenta anche l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, oltre a danneggiare l'intero settore, con una perdita di PIL stimata in 904 milioni di euro e 12.100 posti di lavoro a rischio. Dall'attività della Guardia di Finanza, in sinergia con la Procura di Cagliari, adesso arriverà il passo successivo, come già accaduto in casi simili negli ultimi mesi. L'identificazione e le multe anche per gli utenti pirata. .

