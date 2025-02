Operazione Polizia, 73 arresti di cui 13 minori

60 giovani sono stati arrestati e 13 minorenni. Più di 1000 agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in un'operazione in tutto il Paese contro la criminalità giovanile. Solo a Milano gli arrestati sono stati 27, tutti maggiorenni. 142 i ragazzi denunciati, di cui 29 minorenni. Le accuse vanno dalla ricettazione al possesso di armi fino alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nel corso dell'operazione sono state trovate anche delle armi otto pistole di cui due a salve e numerosi coltelli. In una cantina a Novate Milanese, inoltre, è stato trovato un fucile a canne mozze, un silenziatore e munizioni di diverso calibro. Sono stati sequestrati anche due chili di cocaina, 10 chili di cannabinoidi e 350 dosi tra eroina, estasi e anfetamine. 13 mila i giovani controllati in tutta Italia, di cui 3000 minorenni. "Negli ultimi mesi abbiamo destinato risorse crescenti. Comunque il nostro impegno è sicuramente crescente nel tentativo di arginare, di impedire insomma dare dei segnali. Stiamo lavorando anche ad un approccio sistemico". Una buona parte delle persone arrestate o denunciate sono stranieri in Italia senza famiglia, molti arrivati nel nostro Paese come minori non accompagnati. .