La questione dei numeri naturalmente è una questione seria, nel senso che è chiaro che si può evitare una crisi avendo anche un numero in più, non si può pensare di governare avendo soltanto un voto in più. Quindi il tema, poi, si pone in tutti i casi, però, un conto è porsi il tema in una condizione in cui il Governo continua a lavorare e può diciamo così, affrontare i prossimi passaggi, puntando a rafforzarsi e un conto invece è affrontare i prossimi passaggi senza un Governo.