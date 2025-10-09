Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata uccsione figli

00:01:49 min
|
3 ore fa

La arrestano gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa gravissima di aver ucciso i suoi due gemellini appena partoriti. Il sospetto c'era da tempo, da quando nel luglio dello scorso anno la mamma della ventiquattrenne aveva scoperto con orrore i corpicini senza vita di due neonati avvolti in una coperta e nascosti in fondo a un armadio della casa di famiglia a Pellaro, nel Reggino. Il GIP, su richiesta della Procura, dispone ora ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico per l'omicidio di quei due neonati, oltre che per l'occultamento dei loro cadaveri. E potrebbe non essere stata la prima volta. La giovane è infatti ora indagata anche per la soppressione del cadavere di un terzo neonato, il figlio che gli inquirenti ipotizzano possa aver partorito tre anni fa. I cui resti gli investigatori stanno cercando in queste ore con l'ausilio di unità cinofile e georadar. Il fidanzato della ventiquattrenne è pure indagato per favoreggiamento in relazione a quest'ultimo reato. Le indagini sono partite dopo la denuncia dei genitori della ragazza, proprietari della casa del macabro ritrovamento. Prima i test di maternità, poi le intercettazioni delle chat tra i due fidanzati. Emerge che una situazione analoga, una gravidanza non desiderata, fosse già stata vissuta dalla giovane coppia nel 2022. Agli atti risultano intercettazioni che testimoniano i disaccordi tra i due circa il fatto di tenere o meno il figlio. Secondo la Procura a quell'epoca il fidanzato sapeva tutto, mentre nel 2024 la giovane ha fatto tutto da sola, riuscendo a nascondere la gravidanza persino ai genitori. .

ERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centroERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! SRV NOBEL LETTERATURAERROR! SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 ora fa
ERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di MazzaERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di Mazza
cronaca
Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza
00:01:24 min
| 3 ore fa
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglieEmergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
cronaca
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
00:01:37 min
| 3 ore fa
Carenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieriCarenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieri
cronaca
Carenza infermieri, Lombardia 200 professionisti stranieri
00:01:30 min
| 3 ore fa
ERROR! Salute, l'importanza della prevenzione contro l'obesitàERROR! Salute, l'importanza della prevenzione contro l'obesità
cronaca
Obesità, l'importanza della prevenzione
00:01:34 min
| 7 ore fa
ERROR! T13091025ERROR! T13091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13
00:01:50 min
| 7 ore fa
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembreMiba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
cronaca
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
00:01:42 min
| 7 ore fa
ERROR! T08091025ERROR! T08091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8
00:01:37 min
| 14 ore fa
ERROR! VOD0910000ERROR! VOD0910000
cronaca
L’accordo sulla prima parte del piano per Gaza
00:23:34 min
| 15 ore fa
ERROR! T19081025ERROR! T19081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un annoPadova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
cronaca
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centroERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV NOBEL LETTERATURAERROR! SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 ora fa
ERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di MazzaERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di Mazza
cronaca
Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza
00:01:24 min
| 3 ore fa
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglieEmergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
cronaca
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
00:01:37 min
| 3 ore fa
Carenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieriCarenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieri
cronaca
Carenza infermieri, Lombardia 200 professionisti stranieri
00:01:30 min
| 3 ore fa
ERROR! Salute, l'importanza della prevenzione contro l'obesitàERROR! Salute, l'importanza della prevenzione contro l'obesità
cronaca
Obesità, l'importanza della prevenzione
00:01:34 min
| 7 ore fa
ERROR! T13091025ERROR! T13091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13
00:01:50 min
| 7 ore fa
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembreMiba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
cronaca
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
00:01:42 min
| 7 ore fa
ERROR! T08091025ERROR! T08091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8
00:01:37 min
| 14 ore fa
ERROR! VOD0910000ERROR! VOD0910000
cronaca
L’accordo sulla prima parte del piano per Gaza
00:23:34 min
| 15 ore fa
ERROR! T19081025ERROR! T19081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un annoPadova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
cronaca
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
00:00:51 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità