Orto botanico di Palermo, al via "Il pianeta delle piante" multimediale

La storia millenaria delle piante, il loro rapporto con l'uomo, il ruolo nella sopravvivenza del pianeta, narrati con immagini e suoni che conducono i presenti in un viaggio, dall'origine della vita sulla Terra fino alle sfide cruciali dell'attuale crisi climatica. Un'installazione museale permanente racconta la biodiversità in un luogo che ne è il regno: l'orto botanico di Palermo, con le sue 6.000 specie raccolte in 230 anni, che qui sopravvivono grazie a un microclima ideale. "Oggi parliamo di botanica ma in realtà apriamo il grande tema della biodiversità e Palermo esprime questo concetto anche in chiave accademica. Noi siamo l'hub del Centro della Biodiversità italiana. Vogliamo coinvolgere studiosi, ma soprattutto fette della popolazione anche molto precoce, sperando di avere una generazione che poi rispetti l'ambiente". Attraverso proiezioni immersive e contenuti audiovisivi le piante narrano la loro storia, dalla comparsa dei primi organismi alla nascita dei giardini botanici. Toccando i sensori su questa parete interattiva si aprono una serie di informazioni in doppia lingua, in italiano e in inglese, sulla vita delle piante, in questo caso sulla fotosintesi clorofilliana. "Sollevando lo sguardo questo piano superiore è un carosello di immagini fantastiche che parlano dell'evoluzione del nostro pianeta. Tutto l'allestimento ha come tematica il pianeta delle piante anche a partire dalla crisi climatica e quindi capire l'importanza delle piante e il ruolo che le piante hanno, spesso non del tutto conosciuto, nel nostro sistema". L'obiettivo è unire scienza, tecnologia e narrazione per sensibilizzare sull'importanza della biodiversità. Un'installazione finanziata dall'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "È la capacità di comunicare in modo semplice la straordinaria complessità del mondo vegetale e fare capire a un bambino, che entra qui, che cos'è il mondo vegetale. In questo momento credo di poter dire che nessun orto botanico d'Europa ha una cosa del genere". .