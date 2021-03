L'8 gennaio scorso, alle 6:30 del mattino, un boato. Si forma una enorme voragine nel parcheggio dell'Ospedale del Mare di Napoli, struttura che ospita anche il Covid Center e il Covid Hotel per paucisintomatici. 21 persone tra tecnici e imprenditori risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta per crollo colposo aperta dalla Procura di Napoli. Solo l'orario nel quale si è verificata la voragine, al mattino presto, ha evitato il peggio. L'iscrizione nel registro degli indagati, tra i quali anche il collaudatore e tutti quelli che hanno avuto un ruolo nella realizzazione del parcheggio, viene definito dagli inquirenti un atto dovuto per procedere allo sgombero delle macerie. A breve, infatti, verrà conferito l'incarico ai consulenti della Procura che dovranno fare luce sulle cause della voragine che, per fortuna, non ha generato vittime né feriti. Qualche giorno dopo il crollo è stato ascoltato anche il Direttore Generale dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, che non è tra gli indagati. L'ASL risulta essere parte offesa. Verdoliva è stato Commissario ad ACTA durante la lunga e complessa costruzione dell'Ospedale del Mare.