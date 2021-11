Ospedali pediatrici pieni di virus respiratori

Oggi noi abbiamo gli ospedali, i pronto soccorsi pieni di bambini per forme respiratorie. Stanno circolando molte forme virali: RSV virus respiratorio sinciziale, virus influenzali e parainfluenzali. Quindi, in questo momento noi siamo molto più, parlo dell'Ospedale dei bambini di Milano, ospedale che ha un accesso in pronto soccorso veramente molto elevato, stiamo registrando più che altro casi di questo tipo, non tanto Covid in questi bambini che giungono alla nostra attenzione nei pronto soccorsi. C'è molta forma respiratoria, quello che lo scorso anno non abbiamo visto per il lockdown, quest'anno è un po' anticipata.