Overshoot day per l'Italia, già esaurito risorse per il 2025

Da oggi l'Italia ha esaurito tutte le risorse naturali disponibili per il 2025 e torna ad essere in debito con la terra. Secondo quanto calcolato dal Global Footprint Network, l'organizzazione che monitora ogni anno gli Overshoot Day, se tutta l'umanità adottasse lo stile di vita meglio degli italiani oggi, 06 maggio, la terra avrebbe consumato più risorse rispetto alla capacità della natura di rigenerarle. Ciò significa che in appena 126 giorni abbiamo bruciato risorse che avrebbero dovuto coprirne 365. Uno scenario che evidenzia l'insostenibilità di un modello economico basato sul consumo sfrenato di risorse. Negli anni l'Overshoot Day è arrivato sempre prima. Nel 1970 in Italia cadeva il 31 dicembre. Consumavamo esattamente tante risorse quanto il pianeta era in grado di rigenerare. Guardando a livello globale, il Qatar ha bruciato le sue risorse già il 06 febbraio, mentre l'Uruguay arriverà fino al 17/12. La media dei Paesi dell'Unione Europea è il 29/04. Per gli Stati Uniti è stato il 13/03, per la Cina sarà il 14/05, per l'India il 12/08. Per alcuni Paesi africani invece l'Overshoot Day non arriva perché durante l'anno vengono consumate meno risorse di quelle rigenerate dal pianeta. Un segnale delle disparità nel consumo delle risorse e nella distribuzione delle ricchezze sul pianeta. .