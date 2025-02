Pacchetti di voti in cambio di appalti, lo scellerato accordo tra mafia e politica nel catanese

Pacchetti di voti in cambio di aiuto per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Sarebbe stato questo il patto stretto tra il deputato regionale del Movimento per l'Autonomia, Giuseppe Castiglione, con i diciotto boss fermati assieme a lui dai Carabinieri del Ros su richiesta dei Magistrati della Dda di Catania. Castiglione, emerge dall'inchiesta sarebbe stato a disposizione del clan Santapaola Ercolano, in particolare quando era presidente del consiglio comunale del capoluogo etneo. In quell'occasione avrebbe accettato la promessa di pacchetti di voti in cambio di un suo interessamento per l'assegnazione di appalti per la realizzazione di lavori cimiteriali. Nel 2022 poi il suo avanzamento di grado con l'elezione al Parlamento siciliano dove viene inserito nella commissione antimafia. Dopo il fermo, Castiglione si è dimesso dal partito e dalla commissione. In manette sono finiti anche il sindaco di Ramacca e 2 consiglieri comunali. Segno questo che la mafia continua a cercare il consenso della politica, senza la quale fare affari e aggiudicarsi illecitamente lavori pubblici diventa sempre più difficile. Ma il rovescio della medaglia è quello che fa più riflettere. Dall'inchiesta catanese, infatti, emerge come non siano solo i mafiosi a cercare i politici, purtroppo, sempre più spesso, accade il contrario. .