Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno

Imbragato da una squadra di restauratori, ingegneri e architetti, il cavaliere, un tutt'uno con la sella, ma solo appoggiato al cavallo, è stato calato nel piazzale della Basilica del Santo dopo 10 minuti di volo. Poco prima, le delicatissime operazioni di smontaggio del Gattamelata, monumento equestre, capolavoro in bronzo di Donatello, realizzato tra il 1447 e il 1453. Per la terza volta nella sua storia l'opera verrà restaurata un anno e mezzo il tempo stimato per i lavori, con ancora addosso l'imballaggio in legno e due sensori di spostamento necessari a misurare le scosse eventualmente subite durante il volo, il cavaliere è stato scaricato intorno alle 11.30 in piazzetta Kolbe ad un centinaio di metri dalla sua sede nel sagrato. Tutte le parti troveranno ricovero nell'ex museo civico per gli accertamenti preliminari. .