Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno

Imbragato da una squadra di restauratori, ingegneri e architetti, il cavaliere, un tutt'uno con la sella, ma solo appoggiato al cavallo, è stato calato nel piazzale della Basilica del Santo dopo 10 minuti di volo. Poco prima, le delicatissime operazioni di smontaggio del Gattamelata, monumento equestre, capolavoro in bronzo di Donatello, realizzato tra il 1447 e il 1453. Per la terza volta nella sua storia l'opera verrà restaurata un anno e mezzo il tempo stimato per i lavori, con ancora addosso l'imballaggio in legno e due sensori di spostamento necessari a misurare le scosse eventualmente subite durante il volo, il cavaliere è stato scaricato intorno alle 11.30 in piazzetta Kolbe ad un centinaio di metri dalla sua sede nel sagrato. Tutte le parti troveranno ricovero nell'ex museo civico per gli accertamenti preliminari.

Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglieEmergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figliOrrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figli
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata uccsione figli
Carenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieriCarenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieri
Carenza infermieri, Lombardia 200 professionisti stranieri
Obesità, l'importanza della prevenzione
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembreMiba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8
L’accordo sulla prima parte del piano per Gaza
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
