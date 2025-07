Palermo, 11enne muore. Aveva i vestiti cosparsi di benzina

Una bambina di 11 anni è morta la scorsa notte all'ospedale Bucchieri La Ferla di Palermo, dopo che è arrivata in condizioni disperate, aveva i vestiti intrisi di benzina e segni sul collo. Solo l'autopsia disposta dal magistrato potrà stabilire le cause della morte della bambina. Allo stato però sembra esclusa l'ipotesi dell'omicidio, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato. Stando a una prima ricostruzione, la piccola in passato era stata ricoverata all'ospedale dei bambini più volte perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. A portarla in ospedale la scorsa notte sono stati la madre e il compagno, l'ex marito e padre della bambina non vive con loro. È arrivato all'ospedale quando per la bimba non c'era più nulla da fare. La famiglia abita in una zona semi-periferica di Palermo, nei pressi della stazione ferroviaria in un ambiente piuttosto degradato. La madre, una donna di 31 anni che ha altri quattro figli, tutti minorenni e il nuovo compagno che ieri non era in casa sono stati interrogati dalla polizia. L'undicenne oltre ad essere epilettica, soffriva di una gravissima encefalite ed era paralizzata. L'autopsia dovrà accertare se la morte sia stata determinata da cause naturali o dall'ingestione della benzina che potrebbe essere stata data alla piccola, presumibilmente per errore da uno dei fratellini minori. I segni sul collo invece potrebbero essere stati determinati da un tentativo maldestro di soccorrerla durante una crisi epilettica. La casa della bimba è stata posta sotto sequestro, gli agenti di polizia hanno trovato nell'appartamento una bottiglietta di benzina. .