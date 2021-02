Palermo, 8000 dosi al giorno nel polo vaccinale regionale

Sessanta postazioni vaccinali che presto diventeranno 100 a regime in questo polo, allestito all'interno della Fiera del Mediterraneo, Palermo verranno vaccinati giornalmente dalle 5000 alle 8000 persone. È il primo centro per la somministrazione allestito in Sicilia. Presto ne verranno aperti altri otto, uno per ogni città della regione. In questo modo sarà possibile vaccinare con più velocità e maggiore sicurezza e provare ad uscire il prima possibile dall'incubo covid-19. Penso di vaccinare 8000 persone al giorno perché come voi vedete già stiamo ultimando l'allestimento di 60 postazioni che diventeranno nel giro di qualche altro giorno 120 postazioni che opereranno tutta la giornata e quindi potremo andare a questi numeri che dicevo nell'arco di pochi giorni, massimo una settimana. Il polo vaccinale, dove in questo momento gli operai stanno lavorando senza sosta verrà inaugurato martedì e già da mercoledì verranno somministrate le prime dosi. Intanto sempre alla Fiera del Mediterraneo continua il lavoro dei medici del drive in che ogni giorno effettuano circa 1000 tamponi.