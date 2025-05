Palermo, a Palazzo Jung il museo Falcone Borsellino

"La mafia, come tutti i fatti umani, ha avuto un inizio, ha un decorso, avrà anch'essa una sua fine. Come tutte le cose umane". Il volto e la voce di Giovanni Falcone accolgono i visitatori nel Museo del Presente, a Palazzo Jung. A pochi passi dalla piazza in cui da bambini Giovanni Falcone e Paolo Borsellino giocavano a pallone, ora in esposizione ci sono oggetti e testimonianze, immagini e ricordi, fotografie e video che raccontano la storia tragica della Palermo del '900 e il coraggio di uomini che per una società migliore hanno dato la vita. Con i due magistrati ci sono Piersanti Mattarella, il generale Dalla Chiesa, Peppino Impastato, Don Pino Puglisi e tanti altri. Nomi e immagini su una parete, dedicata agli omicidi e alle stragi che hanno insanguinato Palermo. Una gigantografia ritrae insieme vittime e carnefici. "È stata una guerra che ha creato tanti morti in Sicilia. Però loro sono rimasti grandi uomini, mentre quelli che li hanno uccisi sono rimasti formiche che poi sono morte anche in carcere". L'album delle famiglie Falcone e Borsellino si apre ora al pubblico, con oggetti e immagini mai mostrati prima. La penna stilografica amata da Falcone, l'agenda in cui annotava i preziosi appunti, la poltrona su cui riposava a casa, la bicicletta di Paolo Borsellino, la fotocopiatrice utilizzata per il maxi-processo. Tutto qui intende mantenere viva la memoria di chi già questa storia la conosce, e diffonderne la conoscenza tra chi allora non c'era o da qui era lontano. .