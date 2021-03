Le strade del centro semideserte come ogni domenica, sono attraversate perlopiù da runners e ciclisti. L'ordinanza comunale anti assembramenti vieta di stazionare lungo la costa, come nelle strade del centro. E allora si corre, si cammina, si pedala tra i monumenti e il mare in ogni spazio aperto. Approfittiamo prima del lockdown pasquale. Il prossimo weekend non si può più correre, approfitti oggi? Assolutamente sì. Bisogna insomma, come dire, rigenerarsi un po'. Camminare, correre, andare in bici sarà vietato nei tre giorni di Pasqua anche qui, sul lungomare del porticciolo turistico della cala una delle zone preferite dai palermitani quando il tempo è bello. Il sindaco Leoluca Orlando ha deciso di inasprire le misure così dal 3 al 5 aprile le ville saranno chiuse, il parco della Favorita vietato, il lungomare del foro italico blindato anche agli sportivi. Qualcuno dissente. Dovrebbero bloccare gli autobus, c'è troppa gente sugli autobus, non credo che sia questo il problema bloccare la città. Troppa imprudenza tra la gente, secondo lei? Io oggi sto vedendo che la gente rispetta sia il distanziamento che le mascherine, anche gente che fa sport tiene la mascherina. Nella Palermo che anche così rende omaggio alle imprese di Luna rossa del timoniere palermitano Francesco Bruni, ora c'è un altro cittadino illustre, il maestro Riccardo Muti, che dal sindaco ha ricevuto la cittadinanza onoraria al teatro massimo con un concerto trasmesso on line a chiusura tournee con l'orchestra giovanile Luigi Cherubini.