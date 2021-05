Palermo, al via vaccinazioni per maturandi

In fila, trepidanti, in attesa di essere vaccinati. Sono i 18enni che da oggi, potranno farlo, per poter svolgere, in tranquillità e sicurezza, l'Esame di Maturità. A Palermo, già dalle prime ore del mattino, si sono presentati in tanti, tutti pronti e fiduciosi. Il vaccino, dicono, è l'unico modo per uscire da questo incubo. "Tra poche settimane alla maturità, c'è la possibilità di fare il vaccino. Non hai esitato neanche un secondo?" SI perché preferisco nel mio piccolo, dare qualsiasi contributo per cercare di tornare il prima possibile alla normalità." "I tuoi coetanei hanno seguito il suo esempio?" "Sì sì. Hanno aderito a questa proposta, quindi sono venuti anche loro a vaccinarsi". "Ma penso che, sia l'unica maniera per uscire, finalmente da questa situazione orribile." "Ci sono tanti giovani in fila come te, è una scelta consapevole?" "Si. Assolutamente si. Siamo tutti consapevoli e siamo tutti gasati e felicissimi". "Molti tentennano sul fatto del vaccino, affidabile, non affidabile. Però io credo, nella scienza e comunque, ne abbiamo fatti tanti di vaccini. Cioè è assurdo non fare un vaccino adesso, che siamo in un periodo di pandemia". All'Hub Vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, il più grande della Sicilia, i ragazzi potranno presentarsi senza prenotazione. C'è uno spazio a loro dedicato e si andrà avanti fino al giorno dell'inizio degli esami. "E siamo molto soddisfatti. I ragazzi, da stamattina alle 8, hanno cominciato a venire qui, all'Hub Vaccinale della Fiera del Mediterraneo e sono diverse centinaia che già abbiamo somministrato". "Non c'è obbligo di prenotazione, quindi chi vuole, può venire direttamente?" "Può venire anche senza prenotazione. Basta esibire un'autocertificazione di appartenenza alla categoria, quindi dei maturandi in oggetto. E noi li vaccineremo".