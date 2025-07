Palermo, autopsia sulla bambina morta dopo crisi epilettica

Prima una Tac cerebrale, poi l'autopsia, infine gli esami istologici e tossicologici. All'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo si cercano risposte sulle cause della morte di Maria, arrivata senza vita nella notte tra sabato e domenica al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla. La bambina che aveva 11 anni e soffriva fin dalla nascita di una gravissima patologia con disabilità, secondo raccontato dalla madre quella notte era stata colpita da una violenta crisi epilettica. "Dal racconto della madre è emerso ed è stato ribadito anche oggi che la stessa si fosse allontanata proprio per qualche attimo c'era presente il secondogenito è rientrata e ha visto che la bimba era in piena crisi epilettica. Quindi ha, diciamo operato le manovre che ha imparato nel corso di duri anni. Però la bambina dopo pochi istanti l'ha vista accasciare ed è sostanzialmente venuta meno." La donna è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo come atto dovuto. Gli altri 4 figli tutti minori trasferiti in alcuni istituti religiosi in attesa di chiarire le circostanze della tragedia. "La nostra preoccupazione è quella di ridurre al massimo l'istituzionalizzazione di questi bambini e riportarli in famiglia perché veramente ad un trauma aggiungiamo un altro trauma di questa diaspora dei bambini." La bambina aveva sempre ricevuto tutte le cure necessarie, assicura la nonna. "Mia figlia sempre presente. Mai la bambina da sola, mai". "Aveva avuto altre crisi in passato tanto?" "Sì, 11 anni, non un giorno." .