Palermo, controlli dei carabinieri intensificati nelle festività

fuochi sul litorale, cittadino e nelle aree um del parco della Favorita e della impegnati in questa giornata come nelle prossime il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio in cui si prevede un grande afflusso di persone, sia presenze turistiche che cittadini nelle zone balneari così come nel centro storico di Palermo. Ne abbiamo parlato con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Palermo San Lorenzo. "Abbiamo intensificato i servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento in sicurezza di queste festività per i residenti e per i turisti. La motovedetta è un punto di osservazione privilegiato, in costante contatto radio con la centrale operativa dell'Arma, che può dare delle indicazioni alle pattuglie automontate e motomontate, che controllano il territorio, anche in relazione all'ordinanza sindacale che vieta, l'allestimento di sedie, tavoli, attendamenti, strutture, l'accensione di fuochi sul litorale, cittadino e nelle aree um del parco della Favorita e della riserva naturale orientata di Monte Pellegrino. Abbiamo in campo tutti i nostri assetti, dall'organizzazione territoriale alle componenti specialistiche, l'attenzione rivolta in particolar modo ai reati predatori, quali furti su auto, furti con strappo, furti in abitazione. Come sempre, e in occasione di queste festività, l'invito è quello di fruire di queste giornate, non tralasciando quelle che sono le prescrizioni e le norme del codice della strada per la sicurezza propria e altrui". Ringraziamo il comandante e i Carabinieri per l'ospitalità a bordo di questa motovedetta sulla quale continuiamo a monitorare la costa, in questo momento siamo a Capo Gallo, stiamo facendo di nuovo rotta verso il golfo di Mondello. .