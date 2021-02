Palermo, in attesa dei docenti vaccino a forze dell'ordine

Una settimana fa ai presidi giungeva questa circolare che annunciava l'avvio della vaccinazione per insegnanti e personale scolastico. Ma dopo i primi 20 vaccinati, la campagna si è di fatto fermata. Fra ieri e oggi abbiamo provato ad attivare link che ci era stato inoltrato dall'Assessorato alla Sanità, però non è attivo. Nella vostra scuola quanti insegnanti e personale scolastico deve essere vaccinato? Noi abbiamo in totale 81 insegnanti della scuola elementare primaria e secondaria e una ventina di personale non docente. Come il preside della Giotto Cipolla tutti gli altri dirigenti scolastici sono in attesa di comunicazioni da parte delle autorità regionali e nazionali. Abbiamo avuto uno stop, non è dipeso da noi. Pare che sia necessario avere gli elenchi degli insegnanti, non sappiamo se deve darli il Miur o se devono darli le regioni. Gli elenchi degli aventi diritto sono stati inviati all'inizio della settimana all'assessorato regionale alla salute, ma nel frattempo la nuova circolare del Ministero della Salute che estende fino ai 65enni la possibilità di somministrare il vaccino, ha ulteriormente allungati i tempi. In attesa che si compiano aggiornamenti e adempimenti burocratici, con le prime 9000 dosi di vaccino AstraZeneca arrivate a Palermo si va avanti con le forze dell'ordine. Per non fermare il numero dei vaccini fatti con AstraZeneca noi abbiamo raddoppiato il numero delle forze dell'ordine da vaccinare. Comunque siamo qua, abbiamo 60 postazioni già pronte e 60 quanto prima. Questo hub vaccinale a regime riuscirà a fare anche 10 mila vaccini al giorno.