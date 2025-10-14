Palermo, oggi autopsia sul 21enne ucciso davanti al suo pub

00:01:35 min
|
3 ore fa

È stato un colpo di pistola alla nuca a causare la morte di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte davanti al suo pub in Via Spinuzza, una delle piazze della movida, nel cuore di Palermo. La conferma arriva da una TAC eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano, in attesa dei risultati dell'autopsia. Per l'omicidio è stato fermato Gaetano Maranzano, 28 anni, pregiudicato del quartiere Zen con precedenti per rissa e spaccio di droga. Maranzano ha ammesso di aver sparato dopo aver visto casualmente Taormina, che secondo la sua versione, in passato avrebbe fatto delle avances alla sua fidanzata. Quindi, a seguito di una discussione nata fra i due, avrebbe perso la testa. Nel suo appartamento è stata ritrovata una pistola semiautomatica calibro 9 detenuta illegalmente. La ricostruzione però non convince gli inquirenti. Decisive per l'identificazione di Maranzano sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze di alcuni giovani che hanno assistito al delitto. C'è un frame che riprende Maranzano con la pistola in mano un attimo prima di colpire Taormina alla nuca. Nei video si vedrebbero i momenti in cui il giovane è stato ucciso e la fuga del presunto omicida. La dinamica resta ancora tutta da chiarire. Intanto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha messo a disposizione l'impianto di Palermo e Monreale, che si dicono pietrificati e sgomenti per quanto accaduto, convocano per sabato prossimo allo Zen i cittadini, le istituzioni, la scuola, i religiosi per vivere un momento di ricordo, riflessione e rinascita. scuola, i religiosi, per vivere un momento di ricordo, riflessione e rinascita. .

Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:47 min
| 38 minuti fa
pubblicità
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsiAtterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
cronaca
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
00:01:21 min
| 1 ora fa
ERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedaleERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
cronaca
Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
00:00:43 min
| 38 minuti fa
Atterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - RomaAtterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - Roma
cronaca
Atterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - Roma
00:01:43 min
| 1 ora fa
Verona, esplosione durante perquisizione di un casolare: le parole di un testimoneVerona, esplosione durante perquisizione di un casolare: le parole di un testimone
cronaca
Verona, esplosione durante perquisizione di un casolare: le parole di un testimone
00:00:30 min
| 1 ora fa
Next Design Perspectives 2025, alla Triennale Milano il futuro del settoreNext Design Perspectives 2025, alla Triennale Milano il futuro del settore
cronaca
Next Design Perspectives 2025, alla Triennale Milano il futuro del settore
00:01:51 min
| 1 ora fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:47 min
| 1 ora fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:38 min
| 3 ore fa
Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedOlbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da luned
cronaca
Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedì
00:00:15 min
| 3 ore fa
ERROR! T13141025ERROR! T13141025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Venezia, incendio su barcone nel Canal GrandeVenezia, incendio su barcone nel Canal Grande
cronaca
Venezia, incendio su barcone nel Canal Grande
00:01:06 min
| 4 ore fa
Mobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimentiMobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimenti
cronaca
Mobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimenti
00:01:35 min
| 4 ore fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:47 min
| 38 minuti fa
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsiAtterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
cronaca
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
00:01:21 min
| 1 ora fa
ERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedaleERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
cronaca
Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
00:00:43 min
| 38 minuti fa
Atterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - RomaAtterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - Roma
cronaca
Atterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - Roma
00:01:43 min
| 1 ora fa
Verona, esplosione durante perquisizione di un casolare: le parole di un testimoneVerona, esplosione durante perquisizione di un casolare: le parole di un testimone
cronaca
Verona, esplosione durante perquisizione di un casolare: le parole di un testimone
00:00:30 min
| 1 ora fa
Next Design Perspectives 2025, alla Triennale Milano il futuro del settoreNext Design Perspectives 2025, alla Triennale Milano il futuro del settore
cronaca
Next Design Perspectives 2025, alla Triennale Milano il futuro del settore
00:01:51 min
| 1 ora fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:47 min
| 1 ora fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:38 min
| 3 ore fa
Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedOlbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da luned
cronaca
Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedì
00:00:15 min
| 3 ore fa
ERROR! T13141025ERROR! T13141025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Venezia, incendio su barcone nel Canal GrandeVenezia, incendio su barcone nel Canal Grande
cronaca
Venezia, incendio su barcone nel Canal Grande
00:01:06 min
| 4 ore fa
Mobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimentiMobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimenti
cronaca
Mobilitazione ex Ilva, giovedi sciopero in tutti gli stabilimenti
00:01:35 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità