Palermo, Orlando: "Speranza intervenga in Sicilia"

La indicazione di un colore, non può essere considerata una partita a poker, dove è consentito tenere coperte le carte e bleffare. Stiamo parlando della vita delle persone, per la quale un sindaco non si interessa minimamente dei consensi, tanto per essere chiaro, perché se rossa è rossa deve essere. Ma pretende, non è più a questo punto smarrimento, con arrabbia, pretende di avere dati precisi. Io mi rivolgo, in questo momento sto mandando una lettera formale al Ministro della Salute, perché assuma sotto la sua personale responsabilità politica, quello che sta accadendo in Sicilia e che disponga un immediato accertamento con ogni provvedimento necessario, ivi compreso il commissariamento. Ci costituiremo parte civile, mi vergogno di dover dire questo, mi vergogno di essere costretto a costituirmi parte civile, in un Paese dove le istituzioni funzionano, non dovrebbe esserci bisogno che ci si costituisca parte civile. Ma siccome c'è il processo, mi costituisco.