Palermo rispetta la zona rossa, quasi nessuno in giro

Una Palermo che rispetta la Pasqua in zona rossa. In giro per la città non c'è praticamente nessuno, dal centro alla periferia, dai giardini al mare. Sportivi, a piedi o in bicicletta, che rispettano le ordinanze, il distanziamento sociale e tutte le disposizioni in materia di contrasto al Covid. Poi, di fatto, non c'è quasi anima viva. In strada moltissime pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Tanti i posti di blocco, dove vengono fermate le persone che devono mostrare l'autocertificazione per lo spostamento. Insomma, sembra il clima del primo lockdown, per la seconda Pasqua in zona rossa. Una zona rossa che a Palermo inizia a fare paura già, perché i dati sui contagi e ricoveri nelle ultime settimane iniziano a preoccupare. Crescono ogni giorno i nuovi positivi e la soglia dei 250 contagiati ogni 100 mila abitanti, che fa scattare automaticamente la zona rossa, si avvicina sempre di più. Nella Regione, di fatto, sono già decine i piccoli comuni in lockdown. Gli ospedali iniziano di essere sotto pressione, anche se, per fortuna, i posti liberi in terapia intensiva sono ancora tanti. Per questo motivo Il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, Renato Costa, ha lanciato un appello alla responsabilità collettiva. Mentre continua, senza sosta, anche la campagna vaccinale.