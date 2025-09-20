Palermo, spiagge piene nella lunga estate siciliana

53 minuti fa

La scuola è iniziata, le vacanze sono finite per molti, ma la lunga estate siciliana è ancora nel vivo. Spiagge piene soprattutto nel weekend tra gli ombrelloni e i lettini degli stabilimenti che rimangono aperti fino alla fine del mese, ma soprattutto negli spazi ad accesso libero. "Mondello tutto l'anno finché si può, perché no? Anche perché, Maldive, è uno specchio, è una meraviglia oggi". "Forse è meglio a settembre che in estate?" "Probabilmente sì". Tra i bagnanti, i palermitani si mescolano ai tanti turisti, soprattutto stranieri, che ormai visitano la città tutto l'anno, attratti anche dal mare cristallino di Mondello. Queste due turiste arrivano dalla Scozia. "Abbiamo visitato tante città italiane: Roma, Firenze, Siena, Napoli", mi dice una di loro, "questa è la prima volta qui a Palermo. È stupendo". Queste 10 ragazze tedesche invece sono qui per festeggiare l'addio al nubilato di una di loro. "Non ho scelto io il posto", dice la futura sposa, "hanno deciso loro, ma è bellissimo, soprattutto per il clima e per il mare". A settembre in effetti i colori delle acque cristalline del golfo sono più brillanti rispetto ai mesi più caldi, la temperatura dell'acqua è ancora più alta e il mare diventa un'enorme piscina in cui nuotare, e quando si alza un po' di vento, anche surfare. Davanti al circolo Albaria i colori delle vele spiccano sul mare dalle tante sfumature di blu. Uno spettacolo che dal drone si può ammirare in tutta la sua bellezza. .

