Palermo, vaccinati i ragazzi disabili della Yellow school

Per una intera classe di ragazzi con disabilità sarebbe stato problematico raggiungere il centro vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo e così medici e infermieri accompagnati dallo stesso Commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, li hanno vaccinati direttamente a scuola. Sotto lo sguardo rassicurante dei loro genitori e familiari, 25 ragazzi tra i 18 e 39 anni, con disagi cognitivi e psichici, hanno ricevuto la prima dose nel cortile della speciale accademia che frequentano, la Yellow School nel cuore storico di Palermo, dove studiano 16 materie scolastiche e imparano lingue e discipline artistiche con l'obiettivo di diventare per quanto possibile autonomi. "É stata una giornata stupenda perché si sono riusciti a vaccinare 25 dei nostri ragazzi, ovvero tutta la classe al completo, e rientranti nella categoria fragili e extra-vulnerabili, per noi oggi è stata una giornata che non dimenticheremo mai perché è l'inizio della coltivazione di una speranza".