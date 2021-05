A Palermo vaccini di notte e campagna "adotta un nonno"

"Chi accompagnate oggi?" "Mia nonna, noi siamo i suoi due caregiver". "Età della nonna?" "92". "Farete anche voi il vaccino?" "Speriamo di si". "Sono tutta tranquilla e serena". Accompagnata dai due giovani nipoti, la signora è uno dei 100.000 ultraottantenni ancora da vaccinare in Sicilia. Per accelerare la campagna su questa fascia d'età è partita l'iniziativa: Adotta un nonno. Tutti i siciliani dai 18 anni in su che porteranno un anziano, anche non parente a vaccinarsi, potranno ricevere una dose del siero AstraZeneca ancora presente in grandi quantità nei frigoriferi della Regione o in alternativa Johnson & Johnson. "Com'è andata?" "Tutto bene grazie". "Siete più sereni adesso?" "Si si grazie". "Certo adesso possiamo respirare un po'". Si cerca anche di convincere gli indecisi. "Dopo tanti dubbi, perché in giro ci sono delle voci allarmistiche come sempre, tutti assieme si è deciso, perché ha visto noi che ci siamo vaccinati". E per intensificare le somministrazioni alla Fiera del Mediterraneo i padiglioni ora sono aperti anche la notte. "Altre due iniziative che stanno coinvolgendo un numero altissimo di palermitani e siciliani". "Sì siamo felici di entrambe le iniziative, 600 prenotazioni a notte. C'è la gente che viene, è contenta di venire nella notte, magari non lo può fare di giorno. Questa iniziativa del Governo di coinvolgere i nipoti e i nonni e anche i conoscenti, le persone di una certa età, che a vicenda si aiutano a proteggersi, mi pare che il messaggio sia straordinario. Noi da questa situazione possiamo uscirne solo assieme".