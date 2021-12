Palù (Aifa): presto terza dose per under 18

Io credo sia inevitabile, con la circolazione di omicron. Sta diventando prevalente e i dati negli Stati Uniti, nel sud Africa, ma anche in alcuni Paesi nordici, Regno Unito, Norvegia, Danimarca ci stanno indicando che questo virus, si sta diffondendo con maggiore rapidità. Quello che ancora non sappiamo, è il suo, diciamo, impatto clinico sulla malattia grave, sull'ospedalizzazione, sulla letalità. Quindi, ecco, sappiamo però, che due dosi non sono sufficienti, che due dosi, i vaccini dopo due dosi, non inducono un titolo di anticorpi in grado di neutralizzare. Tre dosi si, quindi probabilmente il booster, anzi senza il probabilmente, il booster sarà necessario anche in questa fascia di età, agli under 18, per renderli resistenti all'infezione e soprattutto, ecco, alla malattia.