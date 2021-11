Palù: entro venerdì decisione Ema su vaccino 5-11 anni

"Il 29, giusto, si riunisce l'EMA sul vaccino per i bambini 5-11?" "Ma credo che l'EMA stia già discutendo, ossia tra oggi e domani. Addirittura, è possibile che anticipi rispetto a fine novembre". "Ah, questa è una notizia. Quindi, prima del 29 ci diranno qualcosa?" "È possibile". "E voi poi, se dovesse arrivare entro questo fine settimana la decisione dell'EMA, voi AIFA quando darete il via libera verosimilmente?" "Io credo che AIFA, come ha fatto in questi casi - e questa è una decisione importante e deve essere presa a livello EMA - l'AIFA si riunisce rapidamente e nel giro di 24 ore può dare, dà, la sua approvazione". "Quindi, può essere professore - azzardo - che già da lunedì avremo l'obbligo, cioè avremo il vaccino per i bambini 5-11? Lunedì prossimo?" "Se l'EMA si esprime tra oggi, domani o dopodomani io penso sia molto verosimile".