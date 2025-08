Paolo Di Paolo: "Chi legge oggi davvero in Italia?"

"Guardato da dentro il mondo a cui appartengo è un mondo che non solo totemizza il libro, ma che qualche volta, pur totemizzandolo, pur rendendolo una sorta di macroscopico e nobile feticcio, non ne può più perché sente moltissimo il sovraccarico l'esubero, in fondo c'è qualcosa di stucchevole. a un certo punto anche nel più affascinante degli oggetti culturali. Tra molti funzionari editoriali, editor e addirittura scrittori, la prassi della lettura è una prassi più simulata che reale. Non leggono molto, leggono pochissimo dei loro contemporanei, sanno per sentito dire". .