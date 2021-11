Amici non siamo qui per farci incantare dalle sirene del mondo, ma per prendere in mano la nostra vita, per mordere la vita, per viverla pienamente! Così nella libertà di Gesù, troviamo anche il coraggio di andare controcorrente. Siate liberi, siate autentici, siate coscienza critica della società. Non avere paura di criticare! Noi abbiamo bisogno delle vostre critiche. Tanti di voi stanno criticando per esempio, contro la contaminazione ambientale, abbiamo bisogno di questo!.