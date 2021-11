Papa ai giovani: "Sognate, mordete la vita, fate chiasso"

Essere capace di sognare. E questo per me è chiave. Un giovane che non è capace di sognare, poveretto è diventato vecchio prima del tempo. Essere capace di sognare. Perché questo fa chi sogna, cosa fa? Non si lascia assorbire dalla notte ma accende una fiamma, accende una luce di speranza che annuncia il domani. Sognate! Siate svelti e guardate il futuro, con coraggio. Vorrei dirvi questo: noi, noi tutti vi siamo grati quando sognate, ma i giovani quando sognano tante volte fanno chiasso, fate chiasso perché il chiasso vostro è il frutto dei vostri sogni, vuol dire che non volete vivere nella notte.